İstanbul’da yankesici aile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yaya geçidi gibi insanların beklediği alanlarda özellikle turistlerin üzerine araç sürerek panik yarattığı ve bu panik esnasında da yaya haldeki başka şahıslarca yankesicilik yapıldığını belirledi.

Konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu aracın keçeli kalem yardımıyla plakasının değiştirdiğini tespit etti. Organize halde yankesicilik yapan şüphelilerin aynı aileden 4 kişi olduğunu belirleyen ekipler, Şişli'de 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Haydar T. (27), Samet T. (18), Gülşah T. (47) ve Aycan T. (29) adlı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 205 adet uyuşturucu hap, 0,45 gram marihuana, bir adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden Haydar T'nin 39, Samet T'nin 35, Gülşah T19 ve Aycan T'nin ise 66 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.