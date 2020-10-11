İstanbul'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?

İBB'den gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da yarın belirli düzeydeki sınıfların eğitimlerine uzunca bir aradan sonra yüz yüze sisteme geçilmesi nedeniyle toplu taşımaların ücretsiz olacağı bildirildi. Belirtilen saatler göz önüne alındığında 8 saat sürecek olan ücretsiz ulaşıma dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ İLLERDE?

Yarın Türkiye genelinde 8 ve 12. Sınıflar uzun süreli bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kararda toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildi. İşte yapılan açıklamanın detayları ve belirlenen saat aralığı…