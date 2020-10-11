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'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? yarın , , metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?

Büyükşehir Belediye'sinden gelen son dakika açıklamasıyla beraber "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tarafından verilen kararda yüz yüze eğitime geçişin ikinci adımı yarın atılacak. Bu kapsamda 2,3,4,8 ve 12. Sınıflar okullarda eğitimlerini alacak. Bu nedenle belirli saatler aralığında toplu taşıma kullanımlarından ücret alınmayacağı bildirildi. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? yarın , , metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 12:27 Son Güncelleme: 11.10.2020 12:29 ABONE OL
İstanbul'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?

İBB'den gelen son dakika haberine göre; 'da yarın belirli düzeydeki sınıfların eğitimlerine uzunca bir aradan sonra yüz yüze sisteme geçilmesi nedeniyle toplu taşımaların ücretsiz olacağı bildirildi. Belirtilen saatler göz önüne alındığında 8 saat sürecek olan ücretsiz ulaşıma dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? yarın , , metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ İLLERDE?

Yarın Türkiye genelinde 8 ve 12. Sınıflar uzun süreli bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kararda toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildi. İşte yapılan açıklamanın detayları ve belirlenen saat aralığı…

İstanbul'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ İLLERDE?

İstanbul'da toplu taşıma 12 Ekim Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Açıklamayı Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptı. Yolcular, İstanbulkart'larını okutarak ücretsiz geçiş sağlayabilecek. Corona virüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılmaya devam ediyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

İstanbul'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?

TOPLU TAŞIMA HANGİ SAATLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

'da yüz yüze eğitim sürecine geçiş nedeniyle yarın yani tarihinde 06.00-14.00 saatlerinde , metrobüs, otobüs gibi tüm toplu taşımaların ücretsiz olacağı bildirildi...

Kaynak: NTV

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İstanbul'dan son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Ekim yarın iett otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalara ücretsiz bedava mı olacak?
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