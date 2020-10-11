Kahramanmaraş'ta motosikletlilere sıkı takip

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kazalarını önlemeye yönelik araştırmasında kazaların yüzde 20'sine motosikletlilerin neden olduğunu belirledi.

Kazaların önlenmesi için kaza bölgelerini ve kaza şekillerini masaya yatıran polis, çıkardığı harita ile kaza sebeplerini de saptadı. Bu kapsamda Trafik ekipleri, sivil ekipler ve şahin unsurları motosikletlere yönelik il merkezinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

48 MOTOSİKLETLİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada, çevreye rahatsızlık veren, boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak vatandaşları rahatsız eden motosikletlilere de müdahale eden polisler, şehrin önceden belirlenen noktalarında kazalara karşı denetim yaptı. Denetimlerde, 246 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 48 motosiklet sürücüsü trafikten men edildi. Sürücü belgesiz motosiklet kullanan 78 kişiye, yetersiz sürücü belgesi ile motosiklet kullanan 24 kişiye, kask kullanmayan 120 kişiye, kural ihlali yapan 94 kişiye, abartılı egzozlu 13 motosiklete, plakasız 16 motosiklete, çekme belgeli, hurda ve çalıntı 4 motosiklet olmak üzere toplam 351 işlem yaptı.

Denetimler esnasında drone ile görüntü alan polis, kaçmaya çalışan sürücüleri de takip ederek yakaladı.