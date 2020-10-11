Kahramanmaraş’ta orman yangını paniğe ve korkuya neden oldu! Kahramanmaraş yangınında son durum ne?

Kahramanmaraş'taki orman yangını ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hatay'da Cuma günü başlayan ve söndürülmesi iki günü bulan orman yangının ardından Trabzon ve Osmaniye'de de orman yangınları görülmüştü. Son olarak Kahramanmaraş'taki orman yangını çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik ve panik yarattı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören köylüler, durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çevre il ve ilçelerden de çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Peki, Kahramanmaraş orman yangınında son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…