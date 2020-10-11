Kahramanmaraş'taki yangınlarda 65 hektar orman zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde ve Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında önceki gün çıkan orman yangınlarında hektarlarca alanda tahribat meydana geldi.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yangınlara 55 arazöz, 10 su tankı, 4 dozer ve 6 itfaiye aracı 220 personel müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü. Yetkililer, Kahramanmaraş bölgesinde şuanda aktif bir yangın bulunmadığı öğrenildi.