Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Şanlıurfa’da günün kahramanı oldu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, 125 bin liralık soruya doğru cevap vererek sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hikmet'in başarısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da gözünden kaçmadı. Bakan Kasapoğlu, "Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümündeki yarışmacılardan biri de Hikmet Karakurt'tu. Şanlıurfa'da 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki soruya doğru yanıt verdi. Genç yarışmacı, "1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' şeklindeki soruya doğru cevap vererek 250 bin liralık soruyu görmeye hak kazandı. Gelecek hafta 250 bin TL'lik soruyla karşılaşacak olan Karakurt, yine doğru cevap verirse milyoner olması için yalnızca 1 sorusu kalacak.

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HİKMET, KARDEŞLERİNİN EĞİTİM MASRAFINI KARŞILAYACAK

Programa annesi Halime Karakurt ile birlikte katılan üniversite öğrencisi Karakurt, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi duygulandırdı. Karakurt, kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU UMUDUMUZ BAKİ KALACAK

Resmi Twitter hesabından Hikmet'in başarısına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı. Şanlıurfalı vatandaşlar ise, Hikmet ile gurur duyduklarını dile getirdiler.