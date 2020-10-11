Son dakika haberler: Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

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Son dakika haberler: 'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Son dakika haberleri... 'nin darıca ilçesinde, merdiven altı yerlerde işletilen kaçak muayenehanelere baskın düzenlendi. Bu adreslerde vefat eden diş hekimi I.P. adına tedavi yapıldığı belirlendi. Hijyen koşullarından uzak olan bu muayenehanelerde hastaların sağlığını tehlikeye atan Suriye uyruklu M.A. isimli kişi hakkında işlem başlatıldı. Muayenehane ekiplerce mühürlenirken içerideki malzemelere de el konuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 11.10.2020 12:52 ABONE OL
Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

'nin Darıca ilçesinde, kaçak muayenelerde diş tedavisi yapıldığı belirlenerek baskın düzenlendi. 2 kaçak muayehane mühürlenirken, Suriye uyruklu M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Darıca ilçesinde dükkan, depo gibi yerlerde kaçak diş muayenesi yapıldığı ihbarını alan Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste ruhsatsız diş muayenehanesi olduğunu tespit etti.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde baskın yaptı.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

ÖLEN DOKTORUN ADINA İŞLET

Baskın yapılan yerde, daha önce Darıca'da diş hekimliği yaptığı sırada vefat eden I.P. isimli diş hekiminin adı altında başka kişiler tarafından diş muayenesi yapıldığını belirleyen ekipler, adresi mühürleyerek içeride bulunan malzemelere el koydu.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Kaçak muayenehaneyi işleten kişi ya da kişiler ise yakalanamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

İkinci adrese yapılan baskında ise, Suriye uyruklu M.A.'nın ruhsatsız diş muayenehanesi işlettiği belirlendi.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda diş tedavisi yapıldığı belirlenen yer mühürlenerek, içerideki tüm eşya ve ekipmanlara el konuldu.

Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

Suriye uyruklu M.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasal işlem başlatıldı.

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Son dakika haberler: Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!
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