Son dakika haberler: Kocaeli'de şok operasyon! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler!

ÖLEN DOKTORUN ADINA İŞLET

Baskın yapılan yerde, daha önce Darıca'da diş hekimliği yaptığı sırada vefat eden I.P. isimli diş hekiminin adı altında başka kişiler tarafından diş muayenesi yapıldığını belirleyen ekipler, adresi mühürleyerek içeride bulunan malzemelere el koydu.