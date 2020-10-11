Konya'da silahla kavga: 1 yaralı

Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden E.K, aracıyla kaldırıma çıktı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan E.K, kendisini kovalayan şüphelinin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Sırtından yaralanan E.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

POMPALI TÜFEKLE KAÇAN KİŞİYE DOĞRU...

Öte yandan kaçan kişinin aracıyla kaza yapması ve arkasından gelen kişinin pompalı tüfekle ateş etme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda hızla ilerleyen bir otomobilin, ara sokağa girmek isterken kaldırıma çarpması yer alıyor. Araçtan inen kişinin hızla kaçtığı görülen kayıtlarda, arkadan gelen şüphelinin elindeki pompalı tüfekle kaçan kişiye doğru ateş açtığı görülüyor.