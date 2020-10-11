Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...

Son dakika haberler… Gelen son değerlendirmelere göre; bugün Orta Karadeniz kıyıları haricinde diğer bölgelerde herhangi bir yağış beklenmezken haftalık hava durumu tahminlerine göre; Salı günü Ege bölgesinin kıyı kesimleri ile Marmara bölgesinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Geçtiğimiz iki günü yağışlı ve düşük sıcaklıkla geçiren vatandaşlar gün içerisinde hava durumu değerlendirmelerini yakından takip etmeye başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamaya göre; Bugün İstanbul, Parçalı ve az bulutlu 24 derece geçmesi tahmin edilirken Ankara'da da benzer hava sıcaklıklarının gözlemlenmesi bekleniyor. Bu noktada yurt genelinde sağanak yağış beklenmezken haftalık tahminlerde Marmara Bölgesi için Salı günü yağışlı geçecek…