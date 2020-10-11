Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat! 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Dışarı çıkmadan önce uyarıları dikkate alan vatandaşlar gün içerisindeki sıcaklık değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Buna göre; 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu ve ayrıntılar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il il hava durumu raporu belli oldu. Gelen rapora göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İşte MGM ile paylaşılan hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SİNOP 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık