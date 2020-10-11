Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat! 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Dışarı çıkmadan önce uyarıları dikkate alan vatandaşlar gün içerisindeki sıcaklık değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Buna göre; 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu ve ayrıntılar…

METEOROLOJİ SON DAKİKA DUYURDU! O İLLERDE SİS VE PUS BEKLENİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il il hava durumu raporu belli oldu. Gelen rapora göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İşte MGM ile paylaşılan hava durumu raporu…