Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat! 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

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’den ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat! 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden , sis ve pus uyarısı geldi. Ekim ayı içerisinde yer aldığımız şu dönemlerde bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde ise sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıklarken Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklendiği duyuruldu. Peki 12 Ekim bugün hava nasıl olacak? İşte MGM tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 12.10.2020 01:34 Son Güncelleme: 12.10.2020 01:35 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! 12 Ekim hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmadan önce dikkat!

'den birçok ili ilgilendiren açıklaması geldi. Yurt genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Dışarı çıkmadan önce uyarıları dikkate alan vatandaşlar gün içerisindeki sıcaklık değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Buna göre; 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte 'nden son dakika hava durumu raporu ve ayrıntılar…

METEOROLOJİ SON DAKİKA DUYURDU! O İLLERDE SİS VE PUS BEKLENİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il il hava durumu raporu belli oldu. Gelen rapora göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İşte MGM ile paylaşılan hava durumu raporu…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! 12 Ekim hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmadan önce dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 12 EKİM 2020

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! 12 Ekim hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmadan önce dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! 12 Ekim hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmadan önce dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! 12 Ekim hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmadan önce dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat! 12 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
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