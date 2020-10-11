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ne zaman? takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük önem arz eden için geri sayım başladı. takvimi ile 2020 kandil günleri belli oldu. Müminlerin bol bol ibadet ve dualar edeceği bugün sabırsızlıkla bekleniyor. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan ? Diyanet takvimi 2020 ile Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 12.10.2020 01:26 ABONE OL
Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam alemini yakından ilgilendiren tarihi belli oldu. İslam alemi, çok değerli bir güne daha kavuşmanın heyecanı içerisinde girdi. İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre kandil günleri belli oldu. Peki ? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet 2020 takvimi ile yayınlanan Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;

Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

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Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
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