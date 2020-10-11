İslam alemini yakından ilgilendiren Mevlid Kandili tarihi belli oldu. İslam alemi, çok değerli bir güne daha kavuşmanın heyecanı içerisinde girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre kandil günleri belli oldu. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet 2020 takvimi ile yayınlanan Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;