İslam alemini yakından ilgilendiren Mevlid Kandili tarihi belli oldu. İslam alemi, çok değerli bir güne daha kavuşmanın heyecanı içerisinde girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre kandil günleri belli oldu. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
Diyanet 2020 takvimi ile yayınlanan Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.
Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.