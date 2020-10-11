Minik R.E. sessiz sedasız defnedildi

Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden ve doktorların cinsel istismara uğradığını fark ettiği 3 yaşındaki R.E.Ş., toprağa verildi. Geçen şubat ayında kalp ameliyatı geçiren 3 yaşındaki R.E.Ş., 3 gün önce evde rahatsızlandı. Anne Z.B.Y., birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. ile birlikte, oğlunu hastaneye götürdü. R.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muayene sırasında doktorlar, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceğini fark edip, polise haber verdi. Anne Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Z.B.Y. ve B.Ç., 'nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Minik R.E.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.