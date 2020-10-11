Nevşehir Belediyesi; Hatay’a ilk etapta bir tır yetişmiş fidan gönderiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.

"YAKAN PKK'NIN VE PKK YAKTIĞI İÇİN SUSAN HERKESİN ALLAH BELASINI VERSIN"

Nevşehir Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da; bu hafta itibariyle ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'a göndereceklerini açıkladı.

ARI: "ONLAR YAKACAK BİZ DAHA ÇOK FİDAN DİKECEĞIZ..."

Rasim Arı; terör örgütü PKK'nın orman yangını çıkarmasını eleştirdi.

Arı; PKK'nın 'Biz yaktık' dediğini, Twitter tayfasının, 'Saçmalama siz yere izmarit bile atmayan sevimli şeylersiniz...' dediğini hatırlatarak, "Allah belanı versin pkk... Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz! Narınız çıkardığınız ateşlerden de daha harlı olacak, biiznillah..." ifadelerini kullandı.

Rasim Arı, belediyelerin sadece beddua ile yetinmeyeceğini belirterek, "Karınca kararınca... Kerbela'ya gitme denilen Hz. Hüseyin'in, 'bir iyilik mayası atmayayım mı' dediği şuurla... Onlar kıracak biz onaracağız, Onlar yıkacak biz tekrar yapacağız, Onlar yakacak biz daha çok fidan dikeceğiz..." dedi.

"BU HAFTA İLK ETAPTA BIR TIR YETİŞMİŞ FİDANI HATAY'IMIZA GÖNDERİYORUZ"

Rasim Arı; "Elbette devletimizin kurumları başta olmak üzere, Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve Hatay Valiliği başta olmak üzere gerekeni yapacaktır ama biz de bir iyilik mayası çalalım istedik. Bu hafta itibariyle ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'ımıza gönderiyoruz. Evet abiler, var mı artıran?" diye sordu.

"BU ATEŞLERİ YAKAN PKK ELBET YAKTIĞI ATEŞ GİBİ YANACAK"

Nevşehir Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin. Önce Hatay şimdi Trabzon bu ateşleri yakan PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak!" denildi.