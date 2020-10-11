Polisten kaçan sürücü aracıyla yayayı ezdi

Aydın'ın Söke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan asayiş ekipleri, gece Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda şüpheli buldukları bir otomobili takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, farlarını söndürdüğü otomobille Bağarası Mahallesi yönüne kaçmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolda yürüyen Halil Saraç'a çarptı. Otomobili bırakıp koşmaya başlayan sürücü C.B., kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Halil Saraç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.