Sahte içki faciasında bilanço artıyor

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikâyetleri olan 24 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Hasan Çetinesen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Adem Güneş'in (64) aralarında bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelere otopsi iylemleri için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Hastanelere kaldırılan 16 kişinin tedavisi devam ederken, 2 kişi ise taburcu edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içkileri piyasaya süren şüphelilere yönelik tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 7 baharatçı dükkanına, 3 depoya ve 3 eve baskın düzenledi. Bir araçta arama yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı. 800 litre sahte alkol ele geçirildi.Emniyet yetkilileri, "Son zamanlarda baharatçılardan pet şişede etil alkol ya da sahte içki alanlar bunu içmesin. Baharatçılarda satılan içkilerin içeriği konusunda henüz bilgimiz yok. İnceleniyor. Metil alkol olabilir. Öldürücü özelliği var. Merdivenaltı diye tabir edilen yerlerde üretilen içkilerin içinde öldürücü ve kör edici metil alkol olabilir. Belirtileri 30'uncu saatten sonra başlıyor. Mide bulantısı ve kusma belirtileri olanlar hemen hastaneye başvursun" diye konuştu.KIRIKKALE'DE, dezenfektana aroma katılarak yapılan sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişiden 2'si Merkez Yuva Mezarlığı'nda defnedildi. 5 cenazenin ise Adli Tıp'ta işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişiden market sahibi Özgün U., işlemlerinin ardından "Sağlık için tehlikeli madde bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Hakan GÖKKAYA / SABAH