Şanlıurfa’da şire şenliği düzenledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Şire Etkinliği' düzenledi. Şanlıurfa'nın lezzetli üzümleriyle yapılan şire her yılın sonbaharında, Urfalı kadınların maharetli elleriyle şireye dönüşüyor. Kendine özgü iklimi, güneşi, suyu, verimli toprakları ve kültürel zenginlikleriyle markalaşan Şanlıurfa'da asırlardır süregelen bir gelenek olarak her sonbaharda bin bir zahmetle şire yapılıyor. Şanlıurfa üzümleri, şu günlerde yöresel lezzetler olan pekmez, bastık, çekçek ve ceviz sucuğu oluyor.

ŞİRENİN YAPILIŞI KAYIT ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da kış gecelerinde koyu muhabbetlerin vazgeçilmez lezzetleri bastık, çekçek, sucuk ve daha nice ürünlerin ham maddesi olan Şanlıurfa üzümünden sofralarıma gelen şirelerin yapılışı; Büyükşehir Belediyesince, Tülmen'de düzenlenen kültürel "Şire Etkinliği" ile kayıt altına alındı. Sabahın erken saatlerinden ateşlerin yakılıp kazanlar kurulan Tülmen Mahallesinde önceden ezilen üzümü saatlerde kaynatan Urfalı kadınlar, hazırladıkları ürünleri Şanlıurfa güneşinde kurutmaya bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Topluluğunun birbirinden güzel Urfa türküleri eşliğinde kuruyan şireler stantlarda yerini aldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL VE EŞİ ŞİRE YAPTI

Şire etkinliğine Eşi Betül Beyazgül ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte yapılan her türlü tadın yer aldığı stantları gezdi, eşiyle birlikte şire yaptı. Başkan Beyazgül, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara şire ve tatlılardan ikram etti.

Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay ile birçok STK temsilcisi ve çok sayıda davetlinin katıldı.

Etkinlikte açıklama yapan Beyazgül, pandemi sürecine rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek; "Aşk ile çalışıyoruz. Gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyoruz. Bu kente hizmet etmek demek bizim için büyük şeref demektir. Pandemi sürecini biliyoruz. Maskeli mesafeli etkinlikler yaparak bu süreci atlatacağız inşallah" dedi.

"BU GÜZEL COĞRAFYAYLA NE KADAR ÖVÜNÜRSEK AZDIR"

Salgınının bitmesi durumunda Şanlıurfa için yapacaklarını anlatan Beyazgül, "Geçen gün isot ve fıstık hasadı yaptık. Öyle ki yılın 12 ayı süresince bunun gibi etkinlikler düzenlesek yine de ürün yelpazemizi sığdıramayız. Bu sebeple bu güzel coğrafyayla ne kadar övünürsek azdır. Sonbahar, bilindiği gibi şire ile kışa hazırlıkların yapıldığı bir mevsimdir. Bağ bozumunda toplanan üzümler, asırlardır geleneksel yöntemlerle işleniyor. Doğal ve sağlıklı olan bu lezzetler, pekmez, pestil, kesme ve ceviz sucuğuna dönüştürülüp özellikle kış aylarında sofralarımızı lezzetlendiriyor. Eskiden bu hazırlık ve etkinlikler daha açık ve daha kuvvetle hissedilirdi. Ancak eski adet ve gelenekler yavaş yavaş ortadan kalkıyor, birer hatıra olarak kalıyor. Bizler de bu güzel organizasyonla geleneklerimizi unutturmamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile hem Tülmen Mahallesine hem de Hasenik Mahallemize böyle bir geleneği yaşattıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAKTIR"

Bu tür etkinlikler ile farkındalık oluşturmak açısında önemli bir çalışma yaptıklarını ifade eden Beyazgül, "Geleneksel ürünlerimizin coğrafi işaretle tescillenmesi hususunda neler yapabiliriz diye tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla istişare halindeyiz. Hedefimiz yöresel ürünlerimizin marka değerini artırmaktır, Bu güzel programda Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Beyazgül'ün ardından birer selamlama konuşması yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ŞİRE kültürün Şanlıurfa'daki önemine değindi ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.