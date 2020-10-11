Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Ekim 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online ile açıklanan Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunları MPİ canlı ve noter huzurunda kazandıran numaraları öğreniyor. Çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV'den takip eden şans oyunu severler ise, sonuçların belli olmasının ardından Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgula işlemini araştırıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 10 Ekim 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Haberimizde, Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar şu şekilde;
37-42-43-62-77-87 joker 59
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Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.