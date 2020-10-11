Servet değerinde! Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor

Diyarbakır'da vergi ve kredi gibi borçlar nedeniyle icralık olan araçlar yediemin otoparklarına çekildi. Kentte 8 yediemin otoparkında yaklaşık 2 bin aracın bulunduğunu belirten işletme sahipleri, büyük bir bölümünün motorlu taşıt vasfından çıkarak hurdaya döndüğünü belirtti. Bu araçlardan alınacak otopark ücretinin de araçların kendi değerini aştığını belirten işletmeciler, pandemi yüzünden uzun süre kapalı kalan icra daireleri nedeniyle salgından kendilerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet verilmesine rağmen, araç sahiplerinin gelmediğini belirten işletmeciler, bu olumsuzlukların yanı sıra çekici ücretlerinin de hala 2012'nin fiyat tarifesine göre uygulandığını belirterek yasal düzenleme istedi.

'NORMALDE BU ARAÇLARIN 180 GÜNDEN SONRA SATILMASI GEREKİYOR'

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngürür, pandemi nedeniyle icra dairelerinin yaklaşık 3 ay kapalı kaldığını ve yeni normalleşmeyle birlikte tekrar açıldığını belirterek, "Araçlar şu anda çürümeye devam ediyor. İcra daireleri 2 aydır açılmasına rağmen kimse gelip araçlarını almıyor. Bu yüzden araçlar çürüyor. 2010 yılından beri hizmet veren bir işletmeyiz. 2010 yılından beri çekilen araçlar bile hala duruyor. Normalde 180 günden sonra bu araçların satılması gerekiyor. Vali Münir Karaloğlu'ndan ricamız kurumlara talimat versin ve bu araçların yasal prosedür çerçevesinde satışları gerçekleştirilsin. Devletimiz kazansın, vatandaş kazansın ve biz de bu yükten kurtulmuş olalım" dedi.

'BAZI ARAÇLAR TENEKE YIĞININA DÖNDÜ'

8 yıldan beri yediemin otoparkı işlettiğini aktaran Üzeyir Akak, şöyle konuştu: "Pandemi dışında fiyat tarifesi olarak da mağdur durumdayız. 2012'den beri fiyatlar aynıdır. Şu anda kapanma aşamasına geldik. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'ndan sesimizi duymasını istiyoruz. 2012'den beri fiyat tarifemiz hala değişmedi. Mağduruz. Hem ulaştırma daire başkanlığından ve hem de yeni valimizden bunun artırılmasını talep ediyoruz. Diyarbakır'da şu anda 8 yediemin var. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. 8 otoparkta 2 bine yakın araç yatmaktadır. Bu yatan araçların hepsi devletin kasasından gidiyor. Aynı zamanda vatandaşlar ve bizler de mağdur oluyoruz. Kiramızı, işçi ücretlerini ödemekte zorlanıyoruz. Araçlar burada yattığı sürece devletin kasasına zarar. Bazı araçlar artık teneke yığınına dönmüş. Yıllardır işlem yapılmadığı için bu haldeler. Diğer araçların da bu hale dönmemesi için yardım bekliyoruz. Bu araçların parasal olarak da bir değeri kalmamış. Hurda yığınına dönmüş. Bunlardan alacağımız en fazla 1000 TL olur ama ilk yakalandığında işlemleri yapılsaydı böyle olmazdı."