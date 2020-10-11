Siverek’te kaza: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen kazada Suriyeli 3 kişi öldü. Kaza Siverek-Karacadağ karayolunun 5'inci kilometresinde Siverek istikametine doğru seyir halindeki bulunan 01 HV 492 plakalı Ömer K. yönetimindeki kamyonet, çalışmaya giden Suriye uyruklu Hamid yönetimindeki 63 MA 7500 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Suriye uyruklu Hamid'in cesedi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada Suriye uyruklu 2 kişi de hastanede hayatını kaybetti.