Siverek’te yangın! Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi

HABER: LÜTFÜ YALGI
Alınan bilgilere göre; ilçenin Abdalağa mahallesi Uçar Caddesi üzerinde Abuzer Rüzgaresen'e ait evde kimsenin olmadığı sırada belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, komşularının yangını fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülen yangın soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Abuzer Rüzgaresen evde olmadıkları sırada yangının çıktığını komşularından öğrendiğini belirterek şunları söyledi.''Hafta sonu olduğu için evde yoktuk, evimizin yandığını komşuların telefonla aramasıyla öğrendik geldim baktım ev tamamen yanmış, bundan 15 gün öncede dükkânım yandı hem evim hem de dükkânım kullanılmaz halde çok zor durumdayım, 2 hafta içerinde 2 yangınla birlikte varım yokum kul oldu gitti, evime ekmek götürerek bir durumumda kalmadı perişan haldeyiz, devlet büyüklerimizden destek bekliyorum'' dedi.
Öte yandan sabah erken saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katlarda bulunan binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, binada soğutma işleminin devam ettiği öğrenildi. İki mahallede meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.