Siverek’te yangın! Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ev sahibi Abuzer Rüzgaresen evde olmadıkları sırada yangının çıktığını komşularından öğrendiğini belirterek şunları söyledi.''Hafta sonu olduğu için evde yoktuk, evimizin yandığını komşuların telefonla aramasıyla öğrendik geldim baktım ev tamamen yanmış, bundan 15 gün öncede dükkânım yandı hem evim hem de dükkânım kullanılmaz halde çok zor durumdayım, 2 hafta içerinde 2 yangınla birlikte varım yokum kul oldu gitti, evime ekmek götürerek bir durumumda kalmadı perişan haldeyiz, devlet büyüklerimizden destek bekliyorum'' dedi.