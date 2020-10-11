ŞOK 13 Ekim 2020 aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog ürünleri vatandaşların beğenisine sunuluyor. Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde kıyafetten mutfak eşyalarına, elektronikten teknolojik aletlere kadar pek çok alanda ürün mevcut. Haberimizin içerisinden ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BÜYÜK İNDİRİMLERİ İLE GELİYOR!

Türkiye'de en çok tercih edilen market zincirlerinden olan ŞOK aktüel ürünler indirimleri her Çarşamba günü indirime giriyor! Haftanın ilk günüyle beraber vatandaşların takip ettiği kataloğun ürünleri raflardaki yerini alırken mağazanın açılış saatinden itibaren yoğunluk yaşanıyor…