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Son Dakika Haberi: 'nde korkutan 2 ! Muğla Datça'da da hissedildi! ve BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan verilerine göre Muğla - Datça açıklarında korkutan iki meydana geldi. Sarsıntılar Muğla - Datça ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 04:26 Son Güncelleme: 12.10.2020 04:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan 2 deprem! Muğla Datça'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

4.8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN DETAYLARI

4.2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN DETAYLARI

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Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan 2 deprem! Muğla Datça'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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