Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

Hatay yangını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 9 Ekim tarihinde Hatay'da başlayan orman yangınını söndürmek için günlerdir çaba sarf ediliyordu. Yangın dün kontrol altına alınırken, pek çok ev, araç ve iş yeri yangın nedeniyle zarar gördü. Yangının sebebiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ciddi kasıt şüpheleri var' demişti. Bakanın Hatay yangınında son duruma ilişkin verdiği bilgiye göre yangın kontrol altına alınırken eli kanlı terör örgütü PKK'nın Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını örgüt propagandasına dönüştürdüğü ve sevinç naraları attığı görüldü. Yangının evinin balkonuna sıçradığını ve son anda kurtulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Özdemir, yangının başlangıcı sırasında iki gencin şoke eden telefonla konuşmalarını duyduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi.
'GEL GEL BURADA ŞENLİK VAR'
Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz diye konuştu.
CİDDİ KASIT ŞÜPHELERİ VAR! 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi.
Hatay'daki yangınla ve son durumla ilgili kasıt şüphelerine değinen Pakdemirli "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı.
Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var.
Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor" dedi.