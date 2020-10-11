Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

Hatay yangını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 9 Ekim tarihinde Hatay'da başlayan orman yangınını söndürmek için günlerdir çaba sarf ediliyordu. Yangın dün kontrol altına alınırken, pek çok ev, araç ve iş yeri yangın nedeniyle zarar gördü. Yangının sebebiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ciddi kasıt şüpheleri var' demişti. Bakanın Hatay yangınında son duruma ilişkin verdiği bilgiye göre yangın kontrol altına alınırken eli kanlı terör örgütü PKK'nın Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını örgüt propagandasına dönüştürdüğü ve sevinç naraları attığı görüldü. Yangının evinin balkonuna sıçradığını ve son anda kurtulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Özdemir, yangının başlangıcı sırasında iki gencin şoke eden telefonla konuşmalarını duyduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HATAY YANGINI SON DAKİKA! 'GEL GEL BURADA ŞENLİK VAR'

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi.