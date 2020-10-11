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Haberi: 'daki ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

9 Ekim’de ’da başlayan orman yangını günlerdir söndürülmeye çalışılıyordu. yoğun çabalar sonrasında dün kontrol altına alınabildi. Belen ilçesinde başlayan yangın 3 ilçede çeşitli yerleşim yerlerine sıçrama yaparken, ilçelerdeki ev, iş yerleri ve çok sayıda araç zarar gördü. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ‘ciddi kasıt şüpheleri var’ dediği yangın ile ilgili şoke eden bir haberi geldi. Yangının evinin balkonuna sıçradığını ve son anda kurtulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Özdemir, yangının başlangıcı sırasında iki gencin telefonla konuşmalarını duyduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 11:27 Son Güncelleme: 11.10.2020 11:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

yangını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 9 Ekim tarihinde Hatay'da başlayan orman yangınını söndürmek için günlerdir çaba sarf ediliyordu. dün kontrol altına alınırken, pek çok ev, araç ve iş yeri yangın nedeniyle zarar gördü. Yangının sebebiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ciddi kasıt şüpheleri var' demişti. Bakanın Hatay yangınında son duruma ilişkin verdiği bilgiye göre yangın kontrol altına alınırken eli kanlı terör örgütü PKK'nın Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını örgüt propagandasına dönüştürdüğü ve sevinç naraları attığı görüldü. Yangının evinin balkonuna sıçradığını ve son anda kurtulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Özdemir, yangının başlangıcı sırasında iki gencin şoke eden telefonla konuşmalarını duyduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HATAY YANGINI SON DAKİKA! 'GEL GEL BURADA ŞENLİK VAR'

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi.

Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

'GEL GEL BURADA ŞENLİK VAR'

Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz diye konuştu.

Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

CİDDİ KASIT ŞÜPHELERİ VAR! 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi.

'daki yangınla ve son durumla ilgili kasıt şüphelerine değinen Pakdemirli "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var.

Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!

Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor" dedi.

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Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangın ile ilgili dikkat çeken ifade! Görgü tanığı her şeyi anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi!
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