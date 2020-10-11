Son dakika haberi: Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı! Mersin'de patlamanın nedeni ne?

MERSİN'DE PATLAMANIN SEBEBİ NE?

İHA'nın haberine göre, Mersin'de patlama sonrası yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.