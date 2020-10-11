Son dakika haberi: Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı! Mersin'de patlamanın nedeni ne?

Son dakika haberleri... Mersin'de bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.
İHA'nın haberine göre, Mersin'de patlama sonrası yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.