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haberi: 'de boş arsada patlama: 1 yaralı! Mersin'de patlamanın nedeni ne?

Edinilen bilgisine göre, 'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı. Yaşanan patlama, şehrin birçok yerinden duyuldu ve hissedildi. Bu gelişmenin üzerine, özellikle sosyal medyada 'Mersin'de patlama mı oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Mersin'de yaşanan patlama ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:42 Son Güncelleme: 11.10.2020 16:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı! Mersin'de patlamanın nedeni ne?

Son dakika haberleri... Mersin'de bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA... MERSİN'DE PATLAMA! SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

MERSİN'DE PATLAMANIN SEBEBİ NE?

İHA'nın haberine göre, Mersin'de patlama sonrası yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı! Mersin'de patlamanın nedeni ne?
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