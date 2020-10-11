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Haberi: ’daki korku ve paniğe yol açtı! Trabzon yangını son durum!

Ülkemizin pek çok yerinde orman yangınları devam ederken, dün akşam saatlerinde gelen haberine göre, 'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor. Peki, Trabzon yangınında son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Trabzon’daki yangın korku ve paniğe yol açtı! Trabzon yangını son durum!

Trabzon'da dün gece stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçta yaşanan yangın, çevrede paniğe ve korkuya yol açtı. Hatay, Kahramanmaraş'tan sonra Trabzon'da yaşanan bu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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Son Dakika Haberi: Trabzon’daki yangın korku ve paniğe yol açtı! Trabzon yangını son durum!
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