Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Ekim Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını son dakika haberi olarak duyurmaya devam ediyor. Günlük corona tablosunda vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. Bakan Koca en son "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız." dedi. Ülkemizdeki son durumu merak eden vatandaşlar ise bugünkü verileri araştırıyor. Peki Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI? 11 EKİM 2020

Bakan Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını her gün güncel olarak açıklıyor. Akşam saatlerine doğru açıklanan verilerle ilgili olarak vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve zatürre oranı gibi bilgiler öğreniliyor. Sağlık Bakanı Koca tarafından 11 Ekim Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanmadı. Güncel tablo açıklanınca haberimizde yer alacaktır.