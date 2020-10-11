Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Ekim Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını son dakika haberi olarak duyurmaya devam ediyor. Günlük corona tablosunda vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. Bakan Koca en son "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız." dedi. Ülkemizdeki son durumu merak eden vatandaşlar ise bugünkü verileri araştırıyor. Peki Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!
Bakan Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını her gün güncel olarak açıklıyor. Akşam saatlerine doğru açıklanan verilerle ilgili olarak vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve zatürre oranı gibi bilgiler öğreniliyor. Sağlık Bakanı Koca tarafından 11 Ekim Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanmadı. Güncel tablo açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.
Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.