Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçta yaşanan yangın, çevrede paniğe ve korkuya neden oldu. Ülkemizde son dönemde yaşanan orman yangınları, vatandaşların konuyla ilgili son dakika gelişmelerini araştırmasına neden oluyor. Peki, Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon'da yangın söndürüldü mü?

İşte detaylar;