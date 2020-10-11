Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

: yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki korku ve paniğe yol açtı!

Son günlerde ülkemizin bazı illerinde orman yangınları yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde gelen haberine göre, 'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. çevrede korku ve paniğe yol açarken, çıkış nedeni ise merak ediliyor. Peki, Trabzon yangınında son durum ne? İşte Trabzon yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 12:05 ABONE OL
Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

'un Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçta yaşanan yangın, çevrede paniğe ve korkuya neden oldu. Ülkemizde son dönemde yaşanan orman yangınları, vatandaşların konuyla ilgili gelişmelerini araştırmasına neden oluyor. Peki, Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon'da yangın söndürüldü mü?

İşte detaylar;

Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

'da dün gece stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçta yaşanan , çevrede paniğe ve korkuya yol açtı. Hatay, Kahramanmaraş'tan sonra Trabzon'da yaşanan bu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Trabzon yangınında son durum ne? Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA