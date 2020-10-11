Son depremler: Akdeniz’de korkutan deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Akdeniz depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Akdeniz depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ'DE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 17.55'te Akdeniz Bölgesi'nde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli verilerinin detayları ve son depremler listesi...