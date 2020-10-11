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Son depremler: ’de korkutan ! 11 Ekim Kandilli ve son depremler listesi

Kandilli ve tarafından gelen son dakika haberine göre Girit Adası Açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Akdeniz’de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, 11 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:36 ABONE OL
Son depremler: Akdeniz’de korkutan deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Akdeniz depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ'DE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 17.55'te Akdeniz Bölgesi'nde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli verilerinin detayları ve son depremler listesi...

Son depremler: Akdeniz’de korkutan deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ DEPREMİ- KANDİLLİ DUYURDU


GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

11.10.2020, 17:55:25 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 59.4 km

#Kandilli

Son depremler: Akdeniz’de korkutan deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Akdeniz’de korkutan deprem! 11 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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