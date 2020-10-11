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Sosyal medya hesaplarını hackleyip para istiyorlardı! Tamamı yakalandı...

Sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri insanlardan para (Fidye) talep ederek haksız kazanç sağlayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 24 firari hacker yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:29 Son Güncelleme: 11.10.2020 15:36 ABONE OL
Sosyal medya hesaplarını hackleyip para istiyorlardı! Tamamı yakalandı...

İstanbul Polisi, geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan firari siber dolandırıcılara eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri insanlardan "Fidye" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağlayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 24 firari hackerın yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.

24 bilgisayar korsanı saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. İki yıldan 22 yıla kadar kesilmiş farklı hapis cezaları bulunan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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Sosyal medya hesaplarını hackleyip para istiyorlardı! Tamamı yakalandı...
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