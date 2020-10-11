Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda korkutan yangın

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sazlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyürken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Afrika ve Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında olan Sultan Sazlığı Milli Parkı alevlere teslim oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın için Kayseri ve çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve kuş cenneti olarak ta bilinen Sultan Sazlığında yangına bataklık olması nedeniyle güçlükle müdahale edilebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Sultan Sazlığında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.