Babası tarafından sürekli darbedilen kız balkondan atlayarak canına kıydı

Eşi cezaevinde olduğu için İstanbul'da ailesinin yanında geçici bir süre yaşayan 27 yaşındaki E.Ç. isimli genç kadın, geçtiğimiz günlerde arkadaşının doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmıştı.

Doğum günü partisinde eve geç dönen genç kadın, babası O.Ö. ile tartışmaya başladı. Genç kadın iddiaya göre eve geç geldiği için babası tarafından tekme, tokat darbedildi. Can havliyle pencereye yönelen genç kadın kendisini pencereden atmak isterken ablası tarafından kurtarıldı.

GENÇ KADIN CANINA KIYDI

Odasına giden genç kadın, burada yine iddiaya göre ikinci kez intihar teşebbüsünde bulundu. Bu eyleminde başarılı olan genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

İntiharın ardından savcılık tarafından genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada herhangi bir şüpheli durum olmadığı gerekçesiyle dosya kapandı.

CEZAEVİNDEKİ EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadının eşi O.Ç., eşinin intihar ettiğini öğrendikten sonra dosyanın kapanmasına itiraz etti. Tutuklu koca eşinin intihar etmesi sebebinin babasıyla aralarındaki sorunlar olduğunu ileri sürerek, kayınpederinin olayda kusuru olduğunu ileri sürdü.

İtiraz dilekçesinde, eşinin babası ile sürekli kavga ettiklerini, darbedildiği o gün doğum gününden geldikten sonra babası tarafından dövülmesinin son radde olduğunu, kendisinin tutuklu olduğu için eşinin yanında olamadığını fakat eşinin sürekli babası tarafından darbedildiğini iddia ederek olayın tekrar araştırılmasını istedi. Eşinin itirazından sonra dosya tekrar açıldı ve tanıklar dinlenmeye başladı.

İNTİHARA YÖNLENDİREN BABAYA HAPİS

Dosyada dinlenen bazı akrabaların ifadesinden sonra baba O.Ö.'nün kızı E.Ç.'yi darbettiği kesinleşti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında baba O.Ö. hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme' suçundan 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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