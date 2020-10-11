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Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı

ekipleri yaptığı yazılı açıklamada, "Sabotaj eylemini terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstlenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D.isimli şahıs gözaltına alınmıştır’’ denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:20 ABONE OL
Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarıyla ilgili sabotaj eylemini gerçekleştiren grup hakkında sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Açıklamada, "Hatay ilimizde başlayan ve daha sonra Trabzon ilimizde devam eden PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen orman yangınlarının akabinde, Hatay'da iki örgüt üyesinin gözaltına alınması, sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstelenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D. isimli şahıs; 11.10.2020 günü saat.16.45 sıralarında şüpheli olarak adresinde yakalanarak, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 48 saat süre ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'müz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Terör örgütünün propagandasını yapmaktan 1 kişi gözaltına alındı
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