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Toplu taşımanın hanımefendileri

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
Toplu taşımanın hanımefendileri
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren halk otobüslerinde direksiyona geçen kadın sürücüler, erkeklere taş çıkartıyor. Belediyeye ait araçlarda 7, özel halk otobüslerinde ise 2 olmak üzere 9 kadın otobüs şoförü her gün yolların tozunu attırıyor. Fatma Kurt (50), 5 yıldır çocukluk hayali olan otobüs şoförlüğünü yaptığını söyledi, 1.5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Nuray Gürdal (45) "Mesleğimi çok seviyorum" derken yolların demir leydilerinden bir diğeri de Saadet Cıbır (48) yolcuların kendisini tebrik ettiğini söyledi.
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Toplu taşımanın hanımefendileri
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