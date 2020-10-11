Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

Son dakika haberler… Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce Florida eyaletinde elleri ve bacakları yatağa bağlanmış halde ölü bulunan kadının soruşturması kapsamında zorla alıkoyma ve kötü muammele suçlamasıyla tutuklanan 39 yaşındaki eşi binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin, Türkiye'ye iadesini talep etti. Yargılama sürecinin Türkiye'de devamının istendiği dilekçenin şuan için üzerinde çalışıldığı bildirildi. İşte korkunç olaydan gelen son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

EŞİ YATAĞA BAĞLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! O BİNBAŞININ İADESİ İSTENİYOR!

Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici vererek yatağa bağlayan binbaşı Hüseyin Kurtdere, eşini zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede ise geçtiğimiz gün gerçekleşen duruşmada Savcı John Terry davanın hakimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini ifade etti…