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Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı 'nin 'ye iadesi isteniyor!

Üç ay önce yaşanan korkunç olay sonrası gelen son dakika haberine göre; 'de tutuklu olan binbaşı 'nin 'ye iadesinin istendiği bildirildi. Hüseyin Kurtdere, doğum yapmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmış ve eşi Nalan Kurtdere evinde ölü olarak bulunmuştu. Yaşanan bu trajik olay sonrası ABD'de gönderdiği dilekçede sanık Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanması üzerine iadesini talep etti. İşte gelen son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 08:14 Son Güncelleme: 11.10.2020 08:16 ABONE OL
Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

Son dakika haberler… , üç ay önce Florida eyaletinde elleri ve bacakları yatağa bağlanmış halde ölü bulunan kadının soruşturması kapsamında zorla alıkoyma ve kötü muammele suçlamasıyla tutuklanan 39 yaşındaki eşi binbaşı 'nin, Türkiye'ye iadesini talep etti. Yargılama sürecinin Türkiye'de devamının istendiği dilekçenin şuan için üzerinde çalışıldığı bildirildi. İşte korkunç olaydan gelen son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

EŞİ YATAĞA BAĞLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! O BİNBAŞININ İADESİ İSTENİYOR!

Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici vererek yatağa bağlayan binbaşı Hüseyin Kurtdere, eşini zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede ise geçtiğimiz gün gerçekleşen duruşmada Savcı John Terry davanın hakimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini ifade etti…

Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

EŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU!

Florida eyaletine bağlı Tampa kentindeki Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 'nin doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yatağa bağlayıp, ağzına çorap tıktığı eşi Nalan Kurtdere ölü olarak bulunmuştu.

Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

TÜRKİYE'DEN TALEP

, üç ay önce yaşanan trajik olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Önceki günkü duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.

Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

3 ÇOCUK ANNEANNEDE

17 Kasım'da yeniden hâkim karşısına çıkması beklenen Kurtdere'nin 'deki üç çocuğu ise olay sonrası bu ülkeye giden anneanneleri Hatice Tonbil'e verildi. NATO anlaşması gereği denizaşırı ülkelerde görev yapan bir askeri görevli bir suçla itham edildiğinde hükümetlerin bir davayı devralmalarına izin verildiği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!
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