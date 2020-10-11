Trajik olayda son dakika gelişmesi! Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkmıştı! Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin Türkiye'ye iadesi isteniyor!

Son dakika haberler… Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce Florida eyaletinde elleri ve bacakları yatağa bağlanmış halde ölü bulunan kadının soruşturması kapsamında zorla alıkoyma ve kötü muammele suçlamasıyla tutuklanan 39 yaşındaki eşi binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin, Türkiye'ye iadesini talep etti. Yargılama sürecinin Türkiye'de devamının istendiği dilekçenin şuan için üzerinde çalışıldığı bildirildi. İşte korkunç olaydan gelen son dakika gelişmesinin ayrıntıları…
Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici vererek yatağa bağlayan binbaşı Hüseyin Kurtdere, eşini zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede ise geçtiğimiz gün gerçekleşen duruşmada Savcı John Terry davanın hakimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini ifade etti…
EŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU!
Florida eyaletine bağlı Tampa kentindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Hüseyin Kurtdere'nin doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yatağa bağlayıp, ağzına çorap tıktığı eşi Nalan Kurtdere ölü olarak bulunmuştu.
TÜRKİYE'DEN TALEP
Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce yaşanan trajik olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Önceki günkü duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.
3 ÇOCUK ANNEANNEDE
17 Kasım'da yeniden hâkim karşısına çıkması beklenen Kurtdere'nin ABD'deki üç çocuğu ise olay sonrası bu ülkeye giden anneanneleri Hatice Tonbil'e verildi. NATO anlaşması gereği denizaşırı ülkelerde görev yapan bir askeri görevli bir suçla itham edildiğinde hükümetlerin bir davayı devralmalarına izin verildiği belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet