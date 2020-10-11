Uyuşturucu tacirlerinin alanı daraldı: Satacak mal bulamıyoruz

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Batman'da göreve başlayan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, başarılı operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine hareket edecek alan bırakmadıklarını belirterek; "Uyuşturucu tacirlerin satacak mal bulamıyoruz, sözü kulağımıza geldi." dedi.

Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sevkiyatında batı illerine geçiş noktası olarak kullandığı illerden biri olan Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan başarı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Batman Çalışan Gazeteciler Derneği'nin konuğu olan Kıraç, uyuşturucu ile mücadelede önemli açıklamalarda bulundu.

"SATACAK MAL BULAMIYORUZ"

Göreve geldiği bir yıllık süre zarfında uyuşturucu ile mücadeleye ağırlık verdiklerini söyleyen Kıraç, "Buraya ilk geldiğim gün bütün halkın, esnafın ve basın mensuplarının ilk sorusu ve sorunu uyuşturucuydu. Şansıma, narkotik ekibine iyi ve deneyimli bir müdür geldi. Ben de personel ve araç gereç olarak şubeyi destekledim. Geçmişe oranla çok önemli bir mesafe kat ettik. Batman'da uyuşturucu tacirlerinin, 'Satacak mal bulamıyoruz' sözü kulağımıza geldi. Ekibim asla boş durmuyor. Tabi bu yeterli değil. Uyuşturucunun, gündemimizden çıkması gerekiyor. Şu anda halen bunu konuşuyorsak demek ki mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Uyuşturucunun fakiri, zengini, kenar semti, lüks mahallesi yok. Her yere girebiliyor. Önemli olan uyuşturucu satanı ve içeni yakalamaktan ziyade, uyuşturucu isteğini ve alışkanlığını azaltmak olmalı. Çünkü talep bitmediği sürece birileri bu talebi karşılamaya devam eder. Sadece polisiye tedbirle bitecek bir mesele değil." şeklinde açıklamada bulundu.

Batman ve ilçelerinde toplam 2 bin 500 polis memuruyla çalıştıklarını belirten Kıraç; "Batman'ın altını üstüne getirecek kadar, köşe bucak kontrol edecek kadar memurum, amirim var. Devletin araç gereç ve personel olarak yapacak hiçbir şeyi yok. Personeli optimum kullanınca yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.