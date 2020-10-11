Yardım için yanaştı! Telefonları böyle çaldı

İddialara göre; C.A. isimli şüpheli, kargo firmalarına bağlı çalışan ve yük indiren araç sürücülerine yardım etme bahanesiyle yaklaştı. Malzemeleri araçlarına yükleyen veya indiren araç sürücülerinin anlık dalgınlıklarından faydalanan C.A., açık olan kapı ve camlardan araçlardaki çantaları ve cep telefonlarını çaldı. C.A.'nın açık olan araç camlarından çanta ve cep telefonlarını çalarak çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edildi.





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KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Olayların güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli C.A., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlediği ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan suçları itiraf eden ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



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