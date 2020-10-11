Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serap Satış, hastalığın ağır etkilerini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Satış, bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi. Testin pozitif çıkmasıyla zorlu sürecin başladığını ifade eden Satış, "Gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim. Hemen kendimi izole edip korumaya aldım. Test için hastaneye giderken 7 yaşındaki kızım kapıdan beni tutarak 'Anne ölmeni istemiyorum' deyince çok kötü oldum" ifadesini kullandı. Satış, sözlerine gözyaşları arasında şöyle devam etti: "Branşım gereği ağrısı olan hastaların çoğu bize geliyor. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hastada görmedim, böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılması çok zor bir şey."