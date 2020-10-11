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Yer: ! Trafik magandası, lüks aracına sürten sürücüye silah doğrulttu...

Akıllara durgunluk veren olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşandı. Seyir halindeki lüks aracın sürücüsü, aracına sürterek zarar veren sürücüye silah çekip tehdit etti. Elindeki silahla aracını kontrol eden sürücü daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:41 Son Güncelleme: 11.10.2020 14:42 ABONE OL
Yer: İstanbul! Trafik magandası, lüks aracına sürten sürücüye silah doğrulttu...

Pendik'te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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OTOMOBİLİNİ KONTROL EDİP OLAY YERİNDEN AYRILDI

Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti. Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

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Yer: İstanbul! Trafik magandası, lüks aracına sürten sürücüye silah doğrulttu...
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