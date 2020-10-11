Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: "Pişmanım"

'KARARIM YANLIŞTI'

Aradan geçen ayların ardından Çeltik'i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Berfin, "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.