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Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: "Pişmanım"

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 20 yaşındaki , dershaneden evine giderken erkek arkadaşı olan Casim Ozan Çeltik'in korkunç saldırısına uğramıştı. Yaşanan acı olay sonrası son dakika açıklaması yürekleri yaktı. Yüzüne asit dökülmesiyle yanıklar oluşan Berfin, uzun süredir tedavi görse de yüzündeki yanık izleri halen duruyor. Sağ gözünü kaybeden ve defalarca ameliyat olan Berfin Özek 9 Nisan tarihinde davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Çeltik hakkındaki şikâyetini geri almıştı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki toplarken genç kızdan son dakika açıklaması geldi…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:13 Son Güncelleme: 11.10.2020 09:16 ABONE OL
Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

Son dakika haberler… Erkek arkadaşı tarafından korkunç saldırıya uğrayan , yaşadığı olay sonrası yazdığı dilekçe ile şikayetini geri almıştı. Bu hareketi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören genç kız pişmanlığını bu sözlerle açıkladı...

ERKEK ARKADAŞI ASİTLE YÜZÜNÜ YAKMIŞTI! ŞİKEYETİNİ GERİ ÇEKEN BERFİN KONUŞTU…

2019 Yılında yaşanan dehşet verici olayla beraber 20 yaşındaki genç kız defalarca ameliyat olmuş ve gözkapakları ile dudağı yeniden yapılmıştı. Saldırı sonrası tutuklanan Çeltik'in yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Berfin Özek, Nisan ayında şikayetini geri almıştı. Son dakika açıklaması geldi...

Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

GÖZKAPAĞI VE DUDAKLARI YENİDEN YAPILDI

Çeltik, Berfin'in yüzüne asit atıp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin, tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Berfin, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile gözkapakları, dudağı yeniden yapıldı.

Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

Saldırının ardından tutuklanan Çeltik, İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 Nisan'da Berfin, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Çeltik hakkındaki şikâyetini geri aldı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

'KARARIM YANLIŞTI'

Aradan geçen ayların ardından Çeltik'i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Berfin, "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

Kaynak: Hürriyet

Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: Pişmanım

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Yüzü yakılan Berfin'den son dakika açıklaması: "Pişmanım"
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