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20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

'da falezlerin üzerindeki betona oturmak isterken yaklaşık 20 metreden kayalıklara düşen Necdet Sarı ağır yaralandı. Sarı, düştüğü yerden çıkarılırken bazı kişiler ise hiçbir korumanın olmadığı falezler üzerinde oturmaya devam etti.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 22:10 Son Güncelleme: 12.10.2020 22:37 ABONE OL
20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Manzarayı izlemek üzere tek başına parkın seyir terası kısmına gelen Necdet Sarı, falezler üzerindeki beton kısma oturdu.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Bir süre sonra olduğu yerde dönmek isteyen Sarı, sağ bacağını ters tarafına doğru attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre aşağıdaki kayalıkların üzerine düştü.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Sarı'nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baş kısmından yaralanan Sarı'ya düştüğü yerde ulaştı.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular | Video

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

İlk müdahaleyi yapan itfaiye erleri başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Sarı'yı kurtarma tahtasıyla düştüğü yerden çıkardı.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarı tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Olayın ardından Sarı'nın düştüğü yerin yanında ise bazı duyarsız kişiler hiçbir önlemin olmadığı ve oturmanın yasak olduğu falezler üzerinde oturmaya devam etti.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Olayın görgü şahidi Kadir Can Avcı, "Şahıs ya alkollüydü ya da hastaydı. Geldi seyir terasına oturdu. Önce dönmek için bir ayağını attı.

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Tam o sırada yuvarlanıp aşağıya düştü. Biz görür görmez hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye gelip düştüğü yerden çıkardı." dedi.

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20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular
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