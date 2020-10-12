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’da tarihi eser operasyonu

’da polisin çevirdiği araçtan kaçak tarihi eser çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol şartı getirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:05 ABONE OL
Adana’da tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, otoban İncirlik uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ve metal objeler bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YÜZLERCE SİKKE VE METAL OBJE ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekiplerinin ele geçirdiği 396 adet sikke, çeşitli boy ve ebatlarda 33 adet metal obje, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.

Polis, 2 kişiyi ve otomobili emniyet merkezine götürdü. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

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Adana’da tarihi eser operasyonu
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