Ahlatlı şehidin vasiyeti yerine getiriliyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu.

Mahalle imamı, vasiyetten 3 yıl sonra şehit düşen Öztürk'ün adına cami yaptırılması vasiyetini başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye'nin sahiplendiğini söyledi. Başlatılan kampanya kapsamında bir hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerinde 4 ay önce temeli atılan caminin kaba inşaatı devam ediyor. Şehit Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, oğlunun vasiyetine sahip çıkan ve caminin yapılmasında desteklerini esirgemeyen ilçe halkına ve yardımseverlere teşekkür etti.

"ALLAH BANA ŞEREFİMLE ŞAHADET NASİP ETSİN"

Tanyeri, 2016'da Hac'da olduğu sırada şehit Eren'in 'Allah kabul etsin' mesajı göndermesi üzerine "Eren Allah sana buraları nasip etsin" dediğini ifade eden Tanyeri, şehidin "Hocam, Allah bana şerefimle şahadet nasip etsin. Şuanda nöbetteyim, ayazda bekliyorum, soğukta bekliyorum, kendimle gurur duyuyorum. Çünkü vatanımı bekliyorum. Şehit olursam adıma cami yaptırın" şeklinde yanıt verdiğini dile getirdi.

Tanyeri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elhamdülillah şehidimizin vasiyeti üzerine 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde kaba inşaatımızı neredeyse bitirmek üzereyiz. Burada Kur'an kursu, lojman ve diğer müştemilat inşaatımızda olacaktır. Şimdiye kadar şehidin vasiyetidir diye yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da herkesten yardımlar bekliyoruz. Allah herkesten razı olsun"

YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

Baba Öztürk, "Şehit Eren'imizin yapmış olduğu vasiyet üzerine haziran ayında temelini atmış olduğumuz caminin kaba inşaatının yüzde 85'i hayırseverlerin yardımı ile bitmek üzeredir. Hayırseverlerin bundan sonraki aşamada da yardımlarını bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.