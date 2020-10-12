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Alman hükümet sözcüsü Seibert: " ikinci dalganın başında"

hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ülkenin salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:05 ABONE OL
Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin salgını ciddiye aldığını belirterek toplantıda korona vak'alarındaki artışı durdurabilmek için alınacak önlemlerin ele alındığını söyledi. Almanya'nın salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirten Sözcü, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu ifade etti.
Seibert, "Şimdi salgının artışına karşı başarılı bir şekilde karşı koyup koyamayacağımıza karar verme zamanıdır. Salgınla mücadele enfeksiyon zincirlerini takip etmekle mümkündür. Artışın devam etmesi veya düşüşe geçmesi aldığımız önlemlerin neticesini görmemiz için önemli bir göstergesidir. Bugün Başbakan korona kabinesiyle bir araya geldi. Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılacak" dedi.
Almanya'da enfeksiyon sınırını aşan riskli bölge sayısı 32'ye yükseldi.
Robert Koch Enstitüsü'ne göre, son 24 saatte Almanya'da 2 bin 467 yeni korona enfeksiyona rastlandığı ve 6 kişinin öldüğü bildirildi. Son verilere göre korona virüs vak'a sayısının 325 bin 331'e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 621'e ulaştı.

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Alman hükümet sözcüsü Seibert: "Almanya ikinci dalganın başında"
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