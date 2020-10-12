Anestezi teknisyeni otomobiliyle kanala uçtu

Merkez Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinden görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ne giden anestezi teknisyeni Zehra Karahan, kullandığı 38 ZD 202 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri deviren otomobil kanala uçtu.

Ters dönen otomobilde gören vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı otomobilden çıkardığı Zehra Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. 4 çocuk annesi sağlık çalışanının cesedi otopsi için Kayseri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.