Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği: Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Tarafların ayrılık kararı ve bunun hukuki sonuçlarına dayanan fikir birliğine vardıklarında yazılabilecek bir dilekçedir. Ayrıca hukuki sonuçları düzenlemek için boşanma protokolü düzenlenmesine gerek duyulur. Evlilik birliğinin artık sona ermesi durumunda delil ve dayanakları, nafaka, tedbir ve tazminat gibi hususları içermektedir. Ancak dilekçe yazarken yapılacak hata ya da atlanan bilgiler ileride bazı hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle dilekçe yazılırken mutlaka tam ve doğru yazıldığından emin olmak gerekiyor. Öyleyse boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Anlaşmalı boşanma protokolü neyi ifade eder? İşte anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ve anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır, gibi sorularınızın yanıtları…

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanmak için çiftlerin varmış oldukları kanı doğrultusunda anlaşmalı boşanma dilekçesi ile hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünün en yakın aile mahkemesine sunmaları gerekir. Boşanma dilekçesinde bulunması gerekenler ise tarafların ad, soyad ve TC kimlik numaralarıdır. Diğer taraftan boşanacak çiftlerin gerekçeleri yani neden boşanmak istedikleri gibi detaylar bulunur. Bunlar genel sebepler ve özel sebeplere dayanır. Genel sebepler şiddetli geçimsizliğin neden olduğu evliliğin sonlandırılması işlemidir. Özel sebepler ise zina, kötü muamele, terk, hayata kast gibi sebepleri içermektedir. Dilekçede bu gibi sebepler doldurulur ve ek olarak kişiler bazı taleplerini dilekçede belirtebilirler. Örneğin, tazminat talebi, nafaka ya da çocuk bulunuyorsa çocukla ilgili bir takım talepler dilekçede belirtilmesi gereken detaylardır. Bu dilekçe iki nüsha halinde en yakın aile mahkemesine verilerek boşanma davası açılır. Boşanma dilekçesi nasıl doldurulur sorusunun yanıtını verdik, şimdi anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ile karşınızdayız… İşte anlaşmalı dilekçe örneği…

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne

Davacı…….

TC Kimlik No……….

Adresi………

Davalı…………

TC Kimlik No………

Adresi:

Davanın Konusu: Anlaşmalı boşanma dilekçesinin gerekçeleriyle birlikte sunumu

Açıklamalar:

1.Davalı ile…….. tarihinde evlendik.

2. Bu evliliği birçok sebepten dolayı yürütememekteyiz. Bir arada yaşamamız artık imkansız bir hale gelmiştir.

3.Evlilğimiz temelinden sarsıldığında boşanma davası açma konusunda hem fikiriz. Bu nedenle boşanmak için Sayın Mahkeme'ye başvurmuş bulunmaktayız.

Deliller: Nüfus kayıt örneği

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma ile sona ermesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

Davacı……

Ad-Soyad……

İmza………..

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

Anlaşmalı boşanma protokolü çiftler tarafından hazırlanabileceği gibi boşanma avukatı tarafında da hazırlanabilir. Boşanma protokolü hazırlarken çok önemli hususlar bulunmaktadır. Boşanma protokolünde tarafların ad, soyad, t.c. kimlik numaraları, evlilik tarihleri, adres ve varsa çocukların kimlik bilgileri en doğru şekilde yer almalıdır.

Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, mal paylaşımı, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi bilgiler mutlaka bulunmalıdır. Boşanma davasının kişilerin istekleri doğrultusunda anlaşmalarına göre bulunması gereken bazı unsurlar artabilir.

Dilekçe nasıl yazılır? Yazılı dilekçe örneği ve dilekçe yazımı kuralları