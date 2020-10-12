Antalya’da damat dehşeti! Kayınvalidesini 8 kurşunla öldürdü...

Olay önceki akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir ailevi nedenlerden dolayı kavgalı olan damat M.İ., kayınvalidesi Makbule Can'ın evine geldi. Yine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine damat M.İ., yanında getirdiği ruhsatsız silahı kayınvalidesine doğrultarak 8 el ateş edip geldiği motosiklet ile kaçtı. Silah seslerine eve gelen komşuları yerde kanlar içinde yatan Makbule Can'ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Makbule Can'ın olay yerinde kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayetin ardından jandarma, M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya Adli tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni oğlu İhsan Can tarafından alındı.