Barışmak istediği eşini iple boğdu

İstanbul Catalca'da Fikret C., dini nikπahlı eşi Gul Gulsum (28) ile bir sure once sık sık tartışmaya başladı. Kocasının daha sonra sık sık kendisine şiddet uyguladığı oğrenilen genc kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile 7 Ekim'de mahallede karşılaşan gozu donmuş adam, barışma niyetiyle eşini zorla otomobile bindirerek, boş bir araziye goturdu. Burada yaşanan tartışmanın ardından Fikret C., eşinin barışma tekliflerini kabul etmemesi uzerine yanında getirdiği iple kadını boğarak oldurdu. Daha sonra ise metruk bir binaya goturerek eşinin cesedini buraya attı.

Fikret C., bir gun sonra ilac icerek intihar teşebbusunde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan şahıs, tedavisinin ardından durumundan şuphelenen polis tarafından capraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tum detayları ile anlattı. Zanlı cıkarıldığı mahkemece tutuklandı.