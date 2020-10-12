Bin 800 yıllık kalorifer sistemi

HURRİ-MİTANNİLER, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Kazıda, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sistemi tespit edildi. Prof. Dr. Yıldız, 1961-1962'da yapılan kazılarda hamam ortaya çıkartıldığını belirterek "Hamamdaki sıcak su ile mekanların ısıtıldığına dair kanallar ortaya çıktı. Isı kaybını engellemek için bu sıcak su kanallarının kenarlarında tuğlalar kullanılmıştır. Bölgedeki en erken tarihli ısıtma sistemi" dedi.