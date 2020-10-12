Bisiklet satışlarında yüzde yüz artış var: Bisiklet kalmadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (KOVID-19) salgını alışkanlıkları da değiştirdi. Sosyal mesafeyi korumak isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanmak yerine bisiklete yöneldi. Bisiklet satışlarında yüzde yüz artış meydana geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi sürecinde bisiklet satışlarında yüzde yüzlük bir artış olduğunu belirterek; bisiklet sanayicilerinin elinde satacak bisiklet kalmadığını söyledi.

Küçükbakırcı; "Pandemi nedeniyle bisiklete olan ilgi inanılmaz derecede arttı. Pandemi sürecinde bisiklet üreticilerinin elinde satacak bisiklet kalmadı. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla, bu alanda Amerika'nın New York eyaletinden sonra en uzun bisiklet parkuruna sahip yer olarak dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinde hem Konya'da hem yurt genelinde bisiklet kullanımı oldukça arttı. Türkiye genelinde 2,5 milyon insanın bisiklet kullandığını belirten Küçükbakırcı, "Pandemi nedeniyle bisiklet sporuna olan ilgi arttı. 2,5 milyon insan Türkiye'de bisiklete biniyor. Ciddi bir artış var. Bisiklet temiz hava sporu olduğu için insanlar hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam için pedal çeviriyorlar. Pandemi kuralları çerçevesinde kalabalıklardan da uzak durmuş oluyorlar. İnsanlar hareketli yaşama alıştı. Bisiklet şuan en kıymetli ulaşım aracı oldu. Bisiklet kullanımı arttıkça hem enerji tasarrufu sağlıyoruz hem de hava kirliliğini azaltıyoruz. Buda ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bisiklet parkurları arttığı ve gerekli önlemler alındığı takdirde bu kullanımın giderek artacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

SATIŞLARDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ VAR

Bisiklet satışlarında geçen yıla göre yüzde yüz bir artış olduğunun altını çizen Küçükbakırcı, "Geçen yıla göre bisiklet satışlarında yüzde yüz bir artış var. Bisiklet sanayicilerinin elinde satacak bisiklet kalmadı. Normalde ellerinde bisiklet stoku kalırken bu yıl kalmadı. 'Keşke daha çok stok yapsaydık' diyorlar. Bu sene beklenilenin üzerinde bir ciro yaptılar. Hem kullanan hem de satan memnun." ifadelerini kullandı.