Bozcaada sahilinde dev orkinos yakalandı

Çanakkale'ye bağlı Ege adası Bozcaada'da sezonun açılmasıyla birlikte balık avcıları da ava çıktı. Bozcaada'nın güzel sularında avlanan zıpkın avcıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da orkinoslar için zıpkın attı.

Vatandaşlar bereketli Ege sularından eli boş dönmedi. Dev bir orkinos yakaladılar.

ORKİNOS BALIĞI NEDİR?

Orkinos, Ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından olan orkinos boyu 4,3 metre, ağırlığı 800 kilograma kadar ulaşabilir. Göçmen balık türleri arasında bulunan orkinoslar çok hızlı yüzer ve kendilerinden küçük olan balıkları avlayarak beslenir. Özellikle konservecilikte tercih edilir.

Öte yandan Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca, 2017 yılında alınan kararla; Bozcaada'da sık rastlanan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı gemi ile avcılık yapanlar için kotaya tabi tutuldu.