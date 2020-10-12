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Bozcaada sahilinde dev orkinos yakalandı

’nde yer alan Bozcaada’da zıpkınla avlanan vatandaşlar dev orkinos balığı yakaladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:48 ABONE OL
Bozcaada sahilinde dev orkinos yakalandı

Çanakkale'ye bağlı Ege adası Bozcaada'da sezonun açılmasıyla birlikte balık avcıları da ava çıktı. Bozcaada'nın güzel sularında avlanan zıpkın avcıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da orkinoslar için zıpkın attı.

Vatandaşlar bereketli Ege sularından eli boş dönmedi. Dev bir orkinos yakaladılar.

ORKİNOS BALIĞI NEDİR?

Orkinos, Ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından olan orkinos boyu 4,3 metre, ağırlığı 800 kilograma kadar ulaşabilir. Göçmen balık türleri arasında bulunan orkinoslar çok hızlı yüzer ve kendilerinden küçük olan balıkları avlayarak beslenir. Özellikle konservecilikte tercih edilir.

Öte yandan Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca, 2017 yılında alınan kararla; Bozcaada'da sık rastlanan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı gemi ile avcılık yapanlar için kotaya tabi tutuldu.

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Bozcaada sahilinde dev orkinos yakalandı
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